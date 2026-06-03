DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib woensdag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

De Kamer vernam de signalen over het coronavirus "net als anderen" via de media. Volgens Arib lag er geen plan klaar over hoe de Kamer om moest gaan met een pandemie. Een pandemie was ook nog nooit voorgekomen, aldus Arib, die stelt dat de Mexicaanse griep anders was vanwege het tijdelijke karakter van het virus.

Zij benadrukt dat er wel crisisplannen waren, maar vooral gericht op "fysieke veiligheid", bijvoorbeeld bij een aanslag. Later werd er wel een crisisplan corona opgesteld, maar Arib was daar naar eigen zeggen niet genoeg bij betrokken. Zij had dat graag anders gezien.

Arib werd in juli 2022 zelf benoemd als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis voorbereidde. Maar niet lang erna verliet zij de Kamer nadat een onderzoek werd ingesteld naar haar gedrag.