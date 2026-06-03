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Raad van State keurt naamsverandering GroenLinks-PvdA goed

03 jun , 10:29Politiek
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DEN HAAG (ANP) - De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO, bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Lokale partijen met 'pro' in de naam vreesden voor naamsverwarring. Ze waren het er daarom niet mee eens dat de Kiesraad akkoord was gegaan met de naamsverandering.
De hoogste bestuursrechter stelt dat het een aanpassing in het landelijke register van partijnamen betreft en dat het aan de centrale stembureaus in gemeenten en provincies is om te oordelen over naamsveranderingen op lokaal niveau.
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