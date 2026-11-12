DEN HAAG (ANP) - In de Eerste Kamer is nog geen zicht op een meerderheid voor het pakket aan belastingen voor 2027. Als dezelfde partijen in de senaat voor het plan stemmen als in de Tweede Kamer, zijn er zeker nog vier zetels nodig.

Donderdagavond stemden D66, PRO, CDA, ChristenUnie, DENK, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt voor. Samen zijn zij goed voor 34 stemmen in de Eerste Kamer. DENK heeft geen zetels in de senaat.

Partij voor de Dieren stemde in de Tweede Kamer voor, maar steun is in de Eerste Kamer onzeker. Dat komt omdat de fractie die 'Partij voor de Dieren' heet, bestaat uit afsplitsers. De senator die nog door de moederpartij gesteund wordt, is Ingrid Visseren-Hamakers.

In de Eerste Kamer zijn veel eenpitters. Dat zijn bijvoorbeeld senatoren die zich hebben afgesplitst van de BBB. Ook de onafhankelijke senaatsfractie OPNL heeft een zetel. Het is nog niet bekend wat zij van het belastingplan vinden.

De Eerste Kamer kan het plan alleen aannemen of verwerpen. Het debat over het belastingplan staat voorlopig gepland voor maandag 7 december.