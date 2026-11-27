DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) hoopt dat een hoge ambtelijke delegatie "echt goede stappen" kan zetten in de slepende zaak rond het ontvoerde meisje Insiya. De delegatie is deze week aangekomen en heeft op het "juiste niveau" toegang gekregen, aldus de bewindsman.

Insiya werd meer dan tien jaar geleden door haar vader ontvoerd. Ze verblijft sindsdien bij hem in India.

Berendsen was begin deze week nog in India en kaartte daar de kwestie ook aan bij zijn ambtgenoot. Hij heeft "goede gesprekken" gehad over Insiya. "De relatie met India wordt steeds beter en binnen die relatie hopen we meer voor elkaar te krijgen", zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Maar het blijft volgens hem "echt een complexe situatie". Zo bestaat in India kindontvoering niet als het kind bij een van de biologische ouders is, zegt hij. "We moeten echt zoeken naar de weg vooruit." Bovendien is de zaak in India ook nog onder de rechter.