HEERENVEEN (ANP) - Sc Heerenveen heeft het contract van technisch manager Johan Hansma verlengd tot de zomer van 2029. De oud-speler is sinds februari 2025 werkzaam in zijn huidige rol.

"De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een duidelijke voetbalvisie en een sterke organisatie, waarin talentontwikkeling, lef en een herkenbare manier van spelen centraal staan", zei Hansma op de clubsite. "Die koers willen we de komende jaren verder uitbouwen. We hebben daarbij een heldere ambitie: het bereiken van Europees voetbal."

Hansma was tussen 1994 en 2004 speler van Heerenveen, waarna hij tussen 2010 en 2013 ook al technisch manager in Friesland was. Hij was tussen 2022 en 2025 technisch manager bij Almere City. Heerenveen staat op dit moment op de zesde plaats in de Eredivisie.