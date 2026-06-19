Berendsen: snel definitief vredesakkoord nodig tussen VS en Iran

DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) vindt het "jammer" dat de Verenigde Staten en Iran nog niet verder praten over een definitief vredesakkoord. De CDA-bewindsman vindt het "op zich positief" dat er een voorlopig akkoord ligt. "Maar er is wel een verdere onderhandeling nodig." Nu blijft de situatie volgens Berendsen onduidelijk, en dat "gaat ten koste van de stabiliteit in de regio".

Berendsen vraagt zich ook af "hoe open" de Straat van Hormuz eigenlijk is. Een vijfde van de olie die wereldwijd wordt verbruikt, gaat door deze zeestraat die de afgelopen maanden door Iran nagenoeg dicht werd gehouden. Het kabinet overweegt de inzet van een mijnenjager om de doorvaart te helpen bevorderen, maar alleen als de situatie stabiel is. Ook de Tweede Kamer moet instemmen met zo'n missie.