Bikker hekelt 'hyperfocus op box 3' en verdeeldheid kabinet

DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de "hyperfocus op box 3" afgelopen zomer "een bende is geworden". Zij had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen zoveel aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten.

Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, belasting op de winst op vermogen. "Een verdeeld huis kan geen stand houden", zei Bikker meerdere keren, waarbij ze Abraham Lincoln en de Bijbel aanhaalde.

"Ik heb eerder D66, CDA en VVD geprezen dat ze aan de slag gingen. Want Nederland wacht op daadkrachtige politiek, maar de afgelopen weken waren moeilijk om aan te zien", aldus Bikker.