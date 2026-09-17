BBB ziet 'schaduw van stikstofbrief' boven begroting

DEN HAAG (ANP) - BBB-voorman Henk Vermeer gebruikte zijn bijdrage bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer voor een pleidooi tegen de stikstofaanpak van het kabinet. "Over deze begroting hangt de schaduw van een stikstofbrief", zei hij, verwijzend naar de plannen die landbouwminister Jaimi van Essen vlak voor de zomervakantie ontvouwde.

"Den Haag vraagt historische offers van onze boeren, en de plannen gaan ook na alle maatregelen uit van forse krimp van de veestapel", zei Vermeer. "En helaas zonder enige garantie dat de vergunningverlening daadwerkelijk op gang komt." BBB wil de plannen van tafel hebben, zei hij.

Vermeer noemde de stikstofbrief "tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt". Hij voelt naar eigen zeggen "kilheid voor wat er leeft buiten de Haagse werkelijkheid".