DEN HAAG (ANP) - Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan vindt dit niet het goede moment om gemeenten die te weinig statushouders opvangen daarop aan te spreken. Gemeenten huisvesten al jaren veel minder vluchtelingen met verblijfspapieren dan moet van de wet. De D66-bewindsvrouw werkt aan afspraken met de gemeenten hierover. "Het zou echt heel raar zijn als ik dan nu hier hele stevige uitspraken doe."

Liever helpt ze gemeenten de problemen op te lossen waar ze tegenaan lopen bij het huisvesten van statushouders. De D66-minister denkt bijvoorbeeld aan tijdelijke huizen en woningdelen.

Het kabinet stelt elk jaar per gemeente vast voor hoeveel statushouders een huis moet worden gevonden. Veel gemeenten zijn ver verwijderd van het doel voor 1 juli, bleek vrijdag uit een analyse van het ANP van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij elkaar opgeteld worden 12.049 minder huizen aangeboden dan afgesproken. Daardoor blijven veel statushouders in asielzoekerscentra wonen, die al overvol zijn.