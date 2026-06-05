De chirurg en hoofd hart- en longtransplantatie bij het Rikshospitalet in Oslo heeft tijdens een persconferentie gezegd dat longtransplantaties zeer ingrijpend zijn, meldt het Noorse persbureau NTB. De persbijeenkomst vond plaats naar aanleiding van het nieuws dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst is geplaatst voor een longtransplantatie. De 52-jarige prinses lijdt aan longfibrose.

"Het vereist volledige narcose", vertelde arts Arnt Fiane. Hij zei ook dat voor de operatie de borstkas moet worden geopend en de hart-longmachine moet worden aangesloten. Het stilleggen van het hart en het verwijderen van de zieke longen kunnen "het lastigste deel van de procedure zijn", zei Fiane.

Zodra de kroonprinses is geopereerd, zal zij op de intensivecareafdeling verblijven, blikte Fiane vooruit. Soms blijven patiënten daar maandenlang, zei hij. "Je loopt risico op bloedingen, infecties, nierfalen en in zeldzame gevallen kunnen er ook andere belangrijke factoren zijn die tot een ongunstig resultaat kunnen leiden."

De arts vertelde ook dat één op de acht mensen die een longtransplantatie hebben ondergaan, het eerste jaar niet overleeft. Na tien jaar is ongeveer de helft na een transplantatie nog in leven. Door de operatie zal de kroonprinses de rest van haar leven immuunonderdrukkende medicijnen moeten gebruiken.