DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal zag bij de linkse oppositiepartijen PRO en Volt meer bereidheid om samen te werken dan bij het rechtse verbond van JA21, BBB en SGP. Hij heeft naar eigen zeggen "echt veel gesprekken gevoerd" om bij alle partijen af te tasten "wat de bandbreedtes zijn". Daaruit concludeerde hij dat de route over links "meer kansrijk was".

Bontenbal prijst PRO-leider Jesse Klaver, die volgens hem "heel veel heeft weggegeven" om tot een akkoord te komen. De linkse partijen wilden oorspronkelijk 1,5 miljard euro extra ophalen bij vermogenden en bedrijfseigenaren om de lasten van werkenden te verlichten. Daar is uiteindelijk 1 miljard euro van overgebleven.

Onduidelijk is nog altijd of de VVD met deze aanpassingen kan leven. Bontenbal zei daar "goede hoop" op te hebben. Hij wees erop dat alleen van de mensen met de grootste vermogens een extra bijdrage wordt gevraagd, terwijl relatief kleine spaarders juist een kleine lastenverlichting krijgen.