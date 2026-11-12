DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal wil net als zijn coalitiegenoot Jan Paternotte (D66) dat VVD als derde coalitiepartij in het kabinet blijft. Daar is wel een "diepgravend gesprek" over de samenwerking voor nodig. Dat zei hij na de stemmingen over het belastingplan. VVD steunde dat plan niet, nadat D66 en CDA een deal sloten met linkse oppositiepartijen PRO en Volt.

VVD is teleurgesteld, dat begrijpt Bontenbal. Daarom is volgens hem een "goed gesprek" nodig over "relaties, proces, hoe werken we samen, maar ook over de inhoud". De CDA'er wil nog altijd "een succes" van het minderheidskabinet maken.