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FIFA kan inzage UEFA in aandelenplan Infantino niet tegenhouden

12 nov , 21:59Voetbal
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NEW YORK (ANP/RTR) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft in New York een rechtszaak verloren tegen de UEFA. Een Amerikaanse rechter bepaalde dat de UEFA het recht heeft om bewijsmateriaal te verkrijgen voor een mogelijke strafzaak tegen FIFA-baas Gianni Infantino.
De zaak heeft te maken met de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van Infantino. Investeringsmaatschappij Thrive Capital en zakenbank JP Morgan waren betrokken bij de plannen van de Zwitserse FIFA-baas om private investeerders belangen in het WK voetbal te gunnen.
Die Amerikaanse dochterondernemingen probeerden vergeefs tegen te houden dat de UEFA inzage kan krijgen in getuigenissen en documenten. Volgens de rechter genieten die FIFA-partijen geen "juridisch beschermbaar belang".
De UEFA heeft nog een afzonderlijke rechterlijke beslissing nodig om daadwerkelijk inzage te krijgen. De Europese bond heeft na de omstreden plannen het vertrouwen in Infantino opgezegd en zoekt bewijzen voor verwijtbaar handelen van de Zwitser, die zich herkiesbaar heeft gesteld voor een vierde termijn als FIFA-voorzitter.
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