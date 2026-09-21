Brabant wil proeftuin zijn bij inpassen grote ruimtelijke plannen

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant wil de proeftuin worden waarin nauwkeurig wordt gekeken naar de effecten die bijvoorbeeld woningbouw, uitbreiding van Defensie en natuurherstel gezamenlijk hebben voor een gebied. Tijdens overleg tussen provincies, gemeenten, waterschappen en rijksoverheid heeft Brabant aangeboden de nieuwe aanpak voor ruimtelijke keuzes uit te proberen in de provincie. Te beginnen in Woensdrecht.

In het gebied rond de vliegbasis wordt de komende tijd samengewerkt aan een zogeheten "botsproef" om uit te vinden of alle opgaves wel kunnen, of ze elkaar wellicht versterken of dat keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Woensdrecht ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof in de natuur landt, ook uit het nabijgelegen Antwerpse havengebied. "Brabant steunt de groei van Defensie, maar wil wel dat die groei zorgvuldig wordt afgewogen tegen andere maatschappelijke belangen", zegt gedeputeerde Wilma Dirken (ruimte).

De ruimte in de provincie is niet oneindig, aldus Dirken. "Daarom moeten we samen met het Rijk bekijken hoe we Defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim kunnen combineren. De proef bij Woensdrecht helpt die afwegingen concreet te maken en kan waardevolle lessen opleveren voor heel Nederland."