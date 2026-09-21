Spaanse bondscoach De la Fuente verlengt contract tot na EK 2032

MADRID (ANP/RTR) - Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje heeft zijn contract bij de Spaanse voetbalbond (RFEF) verlengd tot en met het EK van 2032. Dat maakte de RFEF bekend. De 65-jarige coach won met Spanje onder meer het afgelopen WK.

De RFEF bekrachtigde maandag de overeenkomst tijdens een vergadering van het uitvoerend comité en gaf daarmee formeel groen licht voor een verlenging die al tijdens het WK was overeengekomen.

De la Fuente was vanaf 2013 verantwoordelijk voor verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen, waarna hij in 2022 bondscoach van het nationale elftal werd. Hij won met Spanje naast het WK ook de Nations League in 2023 en het EK in 2024.