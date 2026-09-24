CDA: Van Weel had 'ruis' over aangiften eerder kunnen wegnemen

DEN HAAG (ANP) - Minister van Justitie David van Weel heeft volgens het CDA "ruis" gecreëerd met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die justitie liet liggen. Die "ruis" had hij kunnen wegnemen door eerder aan te geven dat hij de cijfers van de Algemene Rekenkamer niet kon verifiëren, zei CDA-Kamerlid Jeltje Straatman in een debat. "Dat had een hoop ellende bespaard."

De Kamer wilde snel met de VVD-minister in debat nadat de Algemene Rekenkamer hem ervan betichtte de Kamer "op het verkeerde been" te hebben gezet. Volgens de minister bestond een groot deel van 10.000 ernstige misdrijven die justitie niet behandelde uit meldingen, met weinig mogelijkheden om een dader te vinden. De Rekenkamer meldde dat slechts 10 procent uit meldingen bestond, en de rest uit aangiften.

Donderdag schreef Van Weel dat het ging om een "verschil van inzicht" over welke zaken tellen als ernstige misdrijven. Door verschillende rekenmethodes kunnen zowel het verhaal van de minister als dat van de Rekenkamer waar zijn, vindt Straatman. Volgens haar heeft Van Weel de Kamer dus niet verkeerd geïnformeerd.

Onvolledig

Straatman: "De minister is onvolledig geweest door niet te benoemen dat de conclusies die hij trok kwamen uit de politiesystemen, en dat de politiesystemen niet in staat waren om dat te relateren aan de resultaten en methoden van de Rekenkamer." Ze wil dat de minister daarop reflecteert.

In zijn brief deelde Van Weel ook cijfers van de politie, die een poging deed om de 10.000 onbehandelde zaken te achterhalen. Ook in die cijfers is bij het overgrote deel aangifte gedaan. In 13 procent van de bijna 6500 zaken is volgens de politie geen aangifte gedaan.