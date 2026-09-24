Hanneke Groenteman stuk milder over vroegere programma's

Hanneke Groenteman is met terugwerkende kracht een stuk milder over haar vroegere interviewprogramma's. De 87-jarige presentatrice had lange tijd het gevoel dat het niet goed genoeg was, maar denkt daar nu door De Schatkamer van Beeld & Geluid anders over.

"Ik heb eerlijk gezegd wat dingen van mezelf teruggekeken. Nou, ik zal je vertellen: dat viel me alles mee", zei Groenteman donderdag in de NPO 1-talkshow Eva. "Ik weet nog wel dat ik regelmatig huilend naar huis reed na De Plantage, dat ik dacht: dit was niks. En nu zag ik dat dus terug en dacht ik: nou, ik vind het eigenlijk best leuk."

Groenteman noemde het "heel jammer" dat ze nu pas tot die conclusie kwam. "Maar ook wel weer prima."

De presentatrice kwam in de uitzending ook nog kort terug op het eenzijdige auto-ongeluk dat ze recent had. Haar auto raakte total loss toen ze tegen een lantaarnpaal botste. Volgens Groenteman is er met haar gezondheid niets mis en heeft ze inmiddels haar rijbewijs weer terug. "En over twee dagen heb ik een nieuw autootje", besloot ze.