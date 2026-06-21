Ceder (CU): excuses Jetten zijn historisch markeringspunt

ROTTERDAM (ANP) - Don Ceder van de ChristenUnie vindt de excuses die premier Rob Jetten zondag heeft uitgesproken aan de Molukse gemeenschap in Nederland "een historisch markeringspunt". Dat zei hij over de toespraak van Jetten voorafgaand aan de onthulling van het nationale monument op de Lloydkade in Rotterdam, ter ere van de eerste generatie Molukse migranten.

Bijna de hele Tweede Kamer stemde afgelopen dinsdag voor een plan van Ceder dat het kabinet onder meer oproept om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verblijf van Molukkers in Nederland. Het doel van het onderzoek is om te "komen tot een proces van erkenning en een passend gebaar dat recht doet aan de gemeenschap en de gemeenschap versterkt", staat in de motie van Ceder.

De excuses van het kabinet zijn, in navolging van zijn motie, "een goed markeringspunt", zei Ceder. "Maar hierna moet je ook het gesprek met elkaar voeren. Hierna begint het hoofdstuk waarin je hopelijk ook echt naar elkaar gaat luisteren", aldus het Kamerlid.