DEN HAAG (ANP) - Mirjam Bikker suggereert dat de komende tijd een soort "tussenformatie" plaats zou moeten vinden. In het debat over de belastingen ziet de ChristenUnie-leider dat het "financiële motorblok" van de coalitie niet op orde is. "Als de samenwerking in de coalitie vastloopt, moet de Kamer bereid zijn om andere vormen van samenwerking te onderzoeken. Simpelweg omdat het land anders vastloopt."

Daar zou wat haar betreft in de huidige wankele politieke situatie verandering in moeten komen. "Een blok van partijen dat bereid is over de eigen schaduw heen te stappen en afspraken maakt over wat nodig is voor ons land."

VVD-leider Ruben Brekelmans zei eerder donderdag ook dat "iets van een tussenformatie" een optie is. De partij wil "een fundamenteel gesprek" over de toekomst van de coalitie.