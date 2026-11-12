DEN HAAG (ANP) - Het voorstel om werkenden minder hard te belasten ten koste van vermogenden is "een beweging die wij ons kunnen voorstellen", zegt DENK-leider Stephan van Baarle. Maar of hij de veelbesproken aanpassing van PRO en Volt aan het belastingplan steunt, laat hij nog in het midden. "Wij gaan alles in de totaliteit beoordelen." DENK is mogelijk nodig om het voorstel van PRO en Volt aan een meerderheid te helpen.

Hoe DENK gaat stemmen over het belastingplan in zijn geheel, hangt volgens Van Baarle mede af van het lot van moties van zijn partij. DENK heeft verzoeken ingediend om de belastingen op brandstof en boodschappen te verlagen, maar het kabinet adviseerde de Kamer om tegen te stemmen.

Van Baarle: "Voor ons is het van belang dat het kabinet op deze zeer wezenlijke onderwerpen voor mensen in het land substantiële stappen gaat zetten, zodat de boodschappen en de brandstof ook daadwerkelijk goedkoper worden." Het belastingplan dat er nu ligt is volgens hem "niet voldoende".

PvdD-leider Christine Teunissen laat in het midden of haar partij voor het belastingplan gaat stemmen. Zij wil eerst afwachten wat er gebeurt met de voorstellen van de dierenpartij om van "een fossiel belastingplan een groen belastingplan" te maken. "Op basis daarvan maken we een gedegen inhoudelijke afweging", aldus Teunissen.

De PvdD stemt in ieder geval wel voor het amendement van PRO en Volt. Al is met die "fooi voor miljonairs" volgens haar lang niet alles opgelost.