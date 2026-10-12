DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen en zo aan een meerderheid te helpen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen, maar ze gingen niet in op alternatieve opties.

Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. PRO-Kamerlid Luc Stultiens zei tegen Pieter Grinwis van ChristenUnie: "Wij willen een forse koerswijziging, dan wilt u natuurlijk een bedrag noemen, maar dat zou dom zijn qua onderhandelingsstrategie." PRO is vooral tegen de hogere belasting op werk.

JA21'er Michiel Hoogeveen herhaalde dat zijn partij ook wensen heeft die niet over geld gaan, die hij als voorwaarde stelt voor steun aan het belastingplan. "Ik ga nu niet allerlei blokkades opwerpen, of ja of nee zeggen. We gaan het gesprek aan, kijken waar we landen." Ook wil JA21 liever bezuinigen dan lasten verschuiven.

Box 3

Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3 leidde wederom tot chagrijn. Het kabinet verwacht dat het plan voor veel moeilijkheden gaat zorgen bij de Belastingdienst. Maar de details daarover komen pas over twee weken, net als een nieuw plan om het aangepaste stelsel te financieren. De vorige optie, om onder andere meer geld op te halen bij kleinere vermogens, werd snel verworpen door een meerderheid van de Kamer.

Stultiens noemde het 'rommelwetgeving', wat hem betreft mag het originele voorstel behouden blijven. Dan wordt papieren winst uit aandelen belast, wat rechtse partijen juist niet willen.

De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.