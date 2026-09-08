TERNEUZEN (ANP) - Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Dat meldt de gemeente. Een eerdere vergunningsaanvraag werd eind vorig jaar afgewezen, wat tot het vertrek van de toenmalige burgemeester leidde.

Het azc zou moeten komen in een gebouw aan de Handelspoort, maar een eerste vergunning werd geweigerd. Nu hoopt het college met herziene plannen de raad toch te overtuigen. In de nieuwe plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt.

Nu worden in de Zeeuwse stad ongeveer honderd asielzoekers tijdelijk opgevangen in een voormalige bibliotheek, maar in de overeenkomst tussen het COA en de gemeente is voor die locatie 1 juni 2026 de einddatum. Het COA diende al een aanvraag in voor verlenging, omdat er nog altijd geen beslissing is genomen over een nieuwe locatie.

Opgestapte burgemeester

Als de raad verder geen wijzigingen voorstelt, wordt het voorstel op 24 september besproken. De gemeenteraad besluit in dat geval op 8 oktober of het azc er mag komen.

In december 2025 stapte toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer op omdat zijn eigen wethouders, op advies van de gemeenteraad, weigerden de vergunning te verlenen voor het azc aan de Handelspoort. De raad had daarvoor nog voor de komst gestemd, en volgens Van Merrienboer zou de gemeente de wet overtreden door na dat besluit toch een vergunning te weigeren. Oud-minister Franc Weerwind is nu tijdelijk burgemeester van Terneuzen.

Bij de verkiezingen van maart werd de PVV met zeven zetels de grootste partij in Terneuzen. De PVV is fel tegen de opening van een azc in het pand aan de Handelspoort.