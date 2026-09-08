BRUGGE (ANP) - Aston Villa, dat afgelopen seizoen de Europa League won, is het Champions League-seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. In het Jan Breydelstadion werd het dinsdagavond op de eerste speeldag van het toernooi 3-2 voor de bezoekers uit Engeland.

Villa kwam vroeg op voorsprong via een geplaatst schot van John McGinn. Club Brugge, de landskampioen van België, kwam langszij door een treffer van Hugo Vetlesen. Emiliano Buendía bracht Villa opnieuw uit een uitgespeelde aanval op voorsprong. Kort voor rust brak Nicolas Jackson door, hij kon voor een leeg doel afronden voor de 3-1. Na een uur spelen kreeg Brugge een strafschop voor een handsbal van Aaron Wan-Bissaka. Nicolò Tresoldi schoot raak.

Bij Aston Villa stond Ian Maatsen in de basis. Lamare Bogarde maakte een invalbeurt.

AEK Athene won thuis met 1-0 van Champions League-debutant LASK uit het Oostenrijkse Linz. Oud-Ajacied Răzvan Marin was de matchwinner met een doelpunt uit een vrije trap.