D66 sust zorgen om dreigende onderwijsbezuiniging

DEN HAAG (ANP) - D66'er Henk-Jan Oosterhuis suste tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen de onrust over de eventuele bezuinigingen op onderwijs. De tabel waarin het kabinet schetst hoe een alternatief voor de bezuinigingen op sociale zekerheid moet worden verdeeld, heeft voor hem "niet zoveel waarde". Uit die tabel blijkt dat een groot deel van de compensatie voor bezuinigingen op sociale zekerheid gehaald wordt op onderwijs.

Verschillende oppositie-Kamerleden confronteerden D66 met die tabel. Bezuinigen op onderwijs is "het allerlaatste wat je moet doen", zei Oosterhuis tegen Sandra Beckerman van de SP. "Want die vakmensen en knappe koppen hebben we juist nodig in de toekomst."

Beckerman vroeg of er een deal is gemaakt in de coalitie over de verdeling. Oosterhuis zei de tabel niet te kennen, "tot die tien minuten geleden naar de Kamer kwam. Dat er een overijverige ambtenaar nu iets heeft uitgesplitst, vind ik niet zo relevant. De politieke afspraak is dat we nu gaan werken aan een sociaal akkoord en dan in het voorjaar gaan kijken wat de financiële nasleep is en hoe we dat gaan betalen."