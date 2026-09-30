Van den Brink: nog geen afspraak met land over uitzetcentrum

DEN HAAG (ANP) - Een groep Europese landen met onder meer Nederland heeft nog geen afspraken gemaakt met een land over een uitzetcentrum, zei asielminister Bart van den Brink tijdens een debat. Het AD meldde dinsdag op basis van Griekse informatie dat de Europese landen een deal hebben gesloten met het Centraal-Afrikaanse Rwanda.

PRO-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg de CDA-minister hoe het kan dat de krant meer weet dan de Tweede Kamer. "Ik kan u verzekeren dat er niets nieuws is gebeurd", zei Van den Brink. Volgens hem loopt het gesprek dat al een paar maanden aan de gang is nog.

Westerveld was ook bezorgd over de rechten en hulp die mensen krijgen als ze naar een voor hen onbekend land worden gestuurd. Van den Brink verzekerde dat hier goede afspraken over worden gemaakt en dat een "respectabele internationale organisatie" daar toezicht op moet houden. Asielzoekers die geen verblijfsstatus in Nederland kunnen krijgen, maar niet terug naar hun land willen of kunnen, moeten naar een derde land worden uitgezet, als het aan Van den Brink ligt.

De minister zei dat mensen in dat derde land waar ze naartoe worden gestuurd een status moeten krijgen, dat ze daar moeten kunnen werken en toegang moeten krijgen tot zorg en onderwijs. Ook zouden kwetsbare mensen en mensen met jonge kinderen niet naar die centra gestuurd moeten worden.