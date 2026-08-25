Dassen verbaasd over begrotingsgesprekken: 'Als dit al niet lukt'

DEN HAAG (ANP) - Volt-leider Laurens Dassen is verbaasd dat er nog geen begrotingsvoorstel van het kabinet ligt. Na een gesprek met minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) noemt Dassen het proces "chaotisch".

"Het lijkt me stug dat ze vrijdag gaan halen", aldus Dassen. "Als dit al niet lukt, hoe gaan we dan andere grote problemen oplossen."

Volgens Dassen is het kabinet te laat begonnen. Meerdere fractievoorzitters van oppositiepartijen hebben dat de afgelopen week gezegd. "Het is ondoordacht. Ik vind dat dit niet de schoonheidsprijs verdient."

Onduidelijkheid

Het Volt-Kamerlid heeft zijn plannen aan Heinen voorgelegd, maar hoorde weinig over wat het kabinet op papier heeft voor de begroting. "Dan zullen we het bij Prinsjesdag wel zien."

Volt heeft één zetel in de Tweede Kamer, maar kan met de twee zetels in de Eerste Kamer samen met PRO voor een meerderheid zorgen.