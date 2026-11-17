DEN HAAG (ANP) - Of de coalitiepartijen hun houding echt gaan veranderen richting de oppositie, is nog maar de vraag, aldus Laurens Dassen, partijleider van Volt. "We hebben politici nodig die in staat zijn compromissen te sluiten, bruggen te slaan, samen te werken."

Hij hoopt dat de coalitie dat nu ook echt kan gaan doen. "Als dat gebeurt, ben je ook in staat om Nederland vooruit te helpen. Doe je dat niet, dan blijven we doorrommelen zoals we de afgelopen maanden hebben gezien. Daar zit volgens mij niemand op te wachten." Hij vindt het "goed dat het kabinet er nog zit".

Afgelopen weken trok Volt samen op met PRO in de onderhandelingen over het belastingplan. Dat leidde uiteindelijk tot een akkoord met D66 en CDA, tot woede van VVD.