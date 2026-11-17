Apple TV-hit Slow Horses krijgt toch een negende en tiende seizoen. De streamingdienst maakte eerder bekend dat de spionnenserie na de achtste reeks zou stoppen. Maar volgens The Hollywood Reporter is Apple TV op dat besluit teruggekomen.

Slow Horses, dat al tientallen prijzen won, gaat over een speciale divisie van MI5, de Britse geheime dienst. De hoofdrollen worden gespeeld door Gary Oldman, Kristin Scott Thomas en Jack Lowden.

Apple TV heeft alleen bevestigd dat Oldman in elk geval in alle seizoenen meedoet. De timing van het nieuws is opvallend te noemen. Tot maandag was acteur Jack Lowden een van de kandidaten om de rol van James Bond te gaan spelen. Studio Amazon koos voor Robert Pattinson, maar heeft wel bevestigd dat Lowden een van de laatste gegadigden voor de felbegeerde rol was.

Het lot van zijn personage River Cartwright is aan het slot van de laatste aflevering van seizoen 6, dat recent werd uitgezonden, ongewis. In de preview van de zevende reeks die Apple TV al heeft vrijgegeven, is Lowden niet te zien.