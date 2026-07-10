DEN HAAG (ANP) - Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet medio maart 2020 instelde, was "vreselijk maar onvermijdelijk", zei toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn eerste verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. De maatregel was ingegeven door "indringende signalen" uit Noord-Brabant en Limburg. Dat was "dramatisch. Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan", zei De Jonge.

Er waren volgens De Jonge uitzonderingen mogelijk voor bewoners die in de stervensfase verkeerden, maar dat ging niet overal goed, zodat mensen soms overleden zonder familie erbij. De oud-minister weet niet waarom verpleeghuizen de regels soms strikter hanteerden dan nodig was. Hij weet ook niet hoe vaak dit voorgekomen is, maar hij noemde het "intens verdrietig".

Volgens hem was er wel nadrukkelijk gecommuniceerd over de maatregelen, via Kamerbrieven en via de branchevereniging ActiZ.