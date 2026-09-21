Duizenden euro's subsidie voor elektrische auto bij laag inkomen

DEN HAAG (ANP) - Mensen met een laag inkomen kunnen 4000 of 6000 euro subsidie krijgen als ze een tweedehands elektrische auto kopen. Dat wil staatssecretaris Annet Bertram (CDA), die over duurzaam vervoer gaat. Het kabinet heeft 52,4 miljoen euro beschikbaar voor de regeling.

Mensen met een inkomen van 12.500 euro tot 27.533 euro per jaar komen voor 6000 euro subsidie in aanmerking. Wie meer dan dat verdient, maar minder dan 35.793 euro, kan 4000 euro krijgen bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto. Wie de regeling aanvraagt, moet de oude auto op benzine of diesel laten slopen.

De bedragen en de inkomensgrenzen zijn nog niet definitief. Ook meldt de staatssecretaris nog niet wanneer de subsidie aan te vragen is. De wens voor deze subsidie heeft het kabinet al eerder bekendgemaakt, in het kader van compensatie voor de hogere energieprijzen. Nu zijn er ook bedragen aan gekoppeld.

De subsidie is voor mensen die minder dan 130 procent van het minimuminkomen verdienen. Deze groep komt ook in aanmerking voor andere compensatie voor de hoge energie- en brandstofprijzen sinds de oorlog in Iran, zoals het noodfonds energie. Het geld voor de subsidie voor elektrische auto's komt uit het klimaatfonds en is beschikbaar tot 2028, aldus een woordvoerder van Bertram.