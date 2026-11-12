DEN HAAG (ANP) - De crisis rond het belastingplan laat zien dat D66, VVD en CDA "een coalitie zonder cement" vormen. Dat zei JA21-leider Joost Eerdmans aan het einde van een tumultueuze dag, waarin de Tweede Kamer na een urenlang debat uiteindelijk met de kleinst mogelijke meerderheid instemde met de lastenverdeling voor volgend jaar. De coalitie stemde verdeeld.

"Twee partijen wilden naar links, en een wilde naar rechts", zei Eerdmans. Hij sprak van een "weeffout" die de coalitie al vanaf het begin in de weg zit. De JA21-voorman verwijt premier Rob Jetten een gebrek aan regie. "Dit heeft hij gewoon niet goed gedaan."

De VVD stemde tegen het belastingplan, nadat D66 en CDA een voorstel van PRO en Volt om een miljonairsbelasting in te voeren aan een meerderheid hadden geholpen. Eerdmans denkt dat dit "een hele harde klap" is voor de liberalen, "in een coalitie waarin ze toch al niet zoveel te vertellen hadden". Hij kan zich niet voorstellen dat de VVD in de coalitie blijft.