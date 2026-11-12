Acteur Ryan Reynolds en Hugh Jackman staan als schrijvers op de aftiteling van de film Avengers: Doomsday genoemd. Variety meldt dat er in totaal tien schrijvers worden genoemd die bijdragen hebben geleverd aan het verhaal van de nieuwe Marvel-film.

De twee acteurs speelden samen in de megahit Deadpool & Wolverine uit 2024. Ook bij die film stond Reynolds als mede-scenarist genoemd. Volgens Variety zou het feit dat het tweetal als schrijvers op de aftiteling van Doomsday staat genoemd, kunnen duiden op het feit dat hun twee personages ook in deze film te zien zouden zijn.

Avengers: Doomsday gaat over de Marvel-superhelden in hun strijd tegen hun grootste vijand tot nu toe: Doctor Doom, gespeeld door Robert Downey Jr. In de film keren bekende Marvel-namen terug, waaronder Chris Evans als Captain America en Chris Hemsworth als Thor. De voorloper Avengers: Endgame uit 2019 is wereldwijd de succesvolste bioscoopfilm aller tijden.

De voorverkoop van de film startte in de VS al maanden geleden, in Nederland kunnen fans inmiddels bijna twee maanden kaartjes kopen. Doomsday is te zien vanaf 16 december.