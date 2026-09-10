DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) wil nog niets weten van aangifte tegen zijn eigen ambtenaren, zolang niet zeker is dat er "moedwillig" documenten uit handen zijn gehouden van de parlementaire commissies die het toeslagenschandaal hebben onderzocht. Hij noemde dat in een Kamerdebat "een buitengewoon zwaar middel" waarbij zorgvuldigheid geboden is.

Eerenberg informeerde de Kamer dit voorjaar over de herontdekking van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Een deel van de stukken was mogelijk relevant geweest voor de parlementaire ondervraging over deze affaire, of de bredere parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de overheid.

Accountantskantoor BDO is gevraagd de gang van zaken nader te onderzoeken. Ook een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Senna Maatoug gaat zich erover buigen. Een deel van de Kamer vindt dat onvoldoende en wil dat ook het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld. Het bewust achterhouden van stukken voor een enquêtecommissie is een ambtsmisdrijf.