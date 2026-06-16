Eerste Kamer stemt voor verbod op 'homogenezing'

DEN HAAG (ANP) - Het wordt verboden om therapie te geven om iemand van homoseksualiteit te 'genezen'. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel hierover van D66, VVD, PRO, SP en Partij voor de Dieren. Zulke conversietherapieën richten volgens de partijen grote schade aan. De indieners halen uit wetenschappelijk onderzoek dat er een verband is met depressies, psychische klachten, sociale problemen en soms zelfs (pogingen tot) zelfmoord.

Een deel van de therapieën met als doel om iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken, was al strafbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld over shocktherapie en het toedienen van medicijnen. De initiatiefnemende partijen richten hun wetsvoorstel op waar het strafrecht nu tekortschiet naar hun oordeel. Senator Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren) had het bijvoorbeeld in een debat over "langdurige psychische druk, pseudotherapeutische gesprekken, gebedsgenezing of duivelsuitdrijving in een afhankelijkheidsrelatie".

Door de nieuwe wet wordt het verboden om conversietherapie te richten op kinderen of volwassenen in een kwetsbare positie. Wie dit toch doet, riskeert een boete tot 27.500 euro of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Bovendien kunnen professionals uit hun beroep worden gezet als ze aan 'homogenezing' doen. Bij een hoofdelijke stemming spraken 57 van de 75 Eerste Kamerleden hun steun uit voor de wet.

Tegenstanders vragen zich af wat het voorstel toevoegt aan wat al verboden was. Ze vrezen bovendien dat bijvoorbeeld hulpverleners te veel worden beknot en dat het verbod de godsdienstvrijheid inperkt.