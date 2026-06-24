Erkens voert regels wolf voor de zomer in, desnoods zonder debat

DEN HAAG (ANP) - Nieuwe regels die ingrepen tegen wolven makkelijker maken, komen er hoe dan ook voor de zomer. Staatssecretaris Silvio Erkens (Natuur) wil er graag over praten met de Kamer, maar ook zonder debat zet hij zijn maatregelen door. "Ik vind het onverantwoord om het over de zomer heen te tillen", zei hij woensdag.

De bescherming van de wolf in Europa is vorig jaar teruggeschroefd. Erkens is van plan om die aanpassing in Nederlandse wetgeving te verwerken. Het wordt daarmee zonder vergunning mogelijk om wolven te verjagen of verstoren, zodat ze schuw blijven en mensen minder snel lastigvallen. In uiterste gevallen is doden ook een optie, licht Erkens toe. "Als een wolf een mens aanvalt, dan mag afschot onder deze wetgeving."

Volgens de VVD-staatssecretaris is de kans op incidenten met wolven het grootst in de zomer. "Als de Kamer het debat wil aangaan, dan maak ik mijn ochtend, middag, avond of nacht vrij. Maar als de Kamer de behoefte niet ziet om in debat te gaan, dan voer ik het besluit wel in."