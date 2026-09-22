EU-buitenlandchef pleit voor handhaven sancties tegen Rusland

NEW YORK (ANP/AFP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft de Europese lidstaten opgeroepen om de sancties tegen Rusland van kracht te laten blijven. "Sancties vormen een belangrijke pijler van onze reactie op de oorlog van Rusland", zei ze in New York tegen verslaggevers. "We hebben die stabiliteit nodig", zei Kallas.

EU-lidstaten overleggen over het verlengen van de EU-sancties voor Rusland. In totaal staan er bijna 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen op de sanctielijst. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen, maar maandag kwam het nog niet tot een akkoord. De deadline is dinsdagnacht.

Frankrijk en Slowakije eisen dat de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisjer Oesmanov van de EU-sanctielijst wordt gehaald. Luxemburg en Slowakije willen dat de Russische miljardair Michaïl Fridman van de lijst verdwijnt.

De Oekraïense minister Andri Sybiha (Buitenlandse Zaken) noemde het "onaanvaardbaar" als de twee van de sanctielijst worden gehaald.