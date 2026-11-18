DEN BOSCH (ANP) - Ramon van Asch, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de gemeenteraad van Den Bosch, is door zijn partij verzocht om op te stappen. Dat meldt de partij op X. In een aflevering van Zembla kwam woensdag aan het licht dat twee FVD-leden en van Asch aanwezig waren bij Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs. Het Bossche raadslid heeft aan het verzoek gehoor gegeven.

Van Asch was samen met zijn zoontje aanwezig bij een van de vechttoernooien waarvan Zembla beelden in handen kreeg. Naar eigen zeggen was hij uitgenodigd en vertrok hij "vrijwel direct" nadat hij doorhad dat het ging om een boksgevecht.

De kooigevechten worden onder meer georganiseerd door een groep genaamd Active Club Dietsland: een extreemrechtse groep die eerder door de Volkskrant in verband werd gebracht met de jongerenpartij van FVD (JFVD).

Eerlijk Eten

Ook een ander prominent lid, Luc K., is door zijn aanwezigheid bij een vechttoernooi geroyeerd. Hij is het gezicht van het door de FVD opgerichte bedrijf Eerlijk Eten en lid van de jongerentak van de partij. Daarnaast is in de aflevering van Zembla te zien dat K. en een ander aanwezig JFVD-lid, Gerard B., ook lid zijn van de extreemrechtse organisatie Wolvenrad.

Ralf Dekker, de huidige FVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, reageerde eerder op de onthulling tegen de NOS. Daar zei hij dat "iedereen moet gaan waar hij wil". "Het is goed om je in de breedte te oriënteren. Zeker die hele jonge mensen, die experimenteren, willen van alles zien. Dat vind ik helemaal niet problematisch."

Van Asch, die ook medewerker is van de Tweede Kamerfractie van de FVD, werd eerder drie keer veroordeeld voor mishandeling. In een van die gevallen sloeg hij een persoon meerdere malen met een glas in het gezicht.