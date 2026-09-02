Grapperhaus: burgemeesters speelden ministerraadje rond corona

DEN HAAG (ANP) - De burgemeesters in het veiligheidsberaad speelden "ministerraadje" rond een aantal grote besluiten tijdens de coronapandemie. Dat zei oud-justitieminister Ferd Grapperhaus woensdag in Den Haag. Tegen de parlementaire enquêtecommissie corona zei de CDA'er dat de 25 burgemeesters in het beraad besluiten volledig over wilden doen.

Grapperhaus noemde onder meer de coronatoegangsbewijzen als voorbeeld. Daarover was een motie aangenomen en vanuit de Europese Unie was daar regelgeving voor gekomen. Toch wilden alle burgemeesters het invoeren hiervan weer bespreken, volgens Grapperhaus. "Ik zei: nu gaan we weer helemaal terug naar het begin. We kunnen nu niet de hele discussie overdoen."

"Het was mijn stellige overtuiging dat er meer basis was voor lokale besluitvorming, maar aan de andere kant werd de richting meer centraal bepaald", aldus Grapperhaus. Het veiligheidsberaad heeft volgens Grapperhaus, ondanks zijn kritiek, altijd goed gefunctioneerd. "Van de eerste tot de laatste keer was het heel constructief."