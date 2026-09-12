DEN HAAG (ANP) - De band tussen PRO en de Europese familie van de Groenen zal "niet meer zo hecht zijn als die nu is" als de nieuwe fusiepartij besluit om zich aan te sluiten bij de Partij van Europese Socialisten (PES). Dat zei Terry Reintke, fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement, zaterdag tijdens een persmoment in Amsterdam. Ze hoopt PRO-leden ervan te overtuigen om voor haar politieke familie te kiezen bij een ledenreferendum dat loopt van 18 tot 25 september.

Een commissie bestaande uit partijprominenten Nel van Dijk en Mariëtte Hamer heeft PRO aanbevolen om te kiezen voor de sociaaldemocraten, omdat de partij zo in Europa de meeste invloed zou kunnen uitoefenen. Jesse Klaver en de rest van de partijtop sluiten zich daarbij aan. Hij hoopt dat wel te combineren met hechte banden met de Groenen.

De Groenen hopen dat de meerderheid van de leden toch voor hun familie kiest. Zij zeggen dat PRO inhoudelijk dichter bij de Groenen dan bij de sociaaldemocraten staat. Daarbij verwijzen ze ook naar een analyse van politicoloog Simon Otjes (Universiteit Leiden). Die stelt dat PRO op uiteenlopende thema's zoals economie, klimaat en lhbt+-rechten dichter bij de Groenen staat. De inmiddels in de fusiepartij opgegane PvdA staat alleen dichter bij de sociaaldemocraten waar het gaat om migratie.

Rusland

"En natuurlijk, voor ons is macht ook belangrijk, maar niet als een doel op zich. Het is belangrijk wat je doet met macht", aldus medevoorzitter Ciarán Cuffe. Hij zei dat de Groenen en de sociaaldemocraten vaak samen optrekken, maar ook grote verschillen hebben. Hij noemde bijvoorbeeld de samenwerking op migratie die de Deense sociaaldemocraten zijn aangegaan met de Italiaanse radicaal-rechtse premier Giorgia Meloni.

Fractievoorzitter Reintke uitte ook voorzichtige kritiek op de partijtop van PRO. Ze had graag gezien dat de partij meer tijd en ruimte had geboden aan interne discussie. Veel PRO-leden weten volgens haar "om begrijpelijke redenen" niet wat op het Europese niveau de verschillen zijn tussen de Groenen en de sociaaldemocraten. Die zijn volgens haar veel groter dan tussen de inmiddels gefuseerde partijen PvdA en GroenLinks.

"Toen ik in 2014 toetrad tot het Europees Parlement en de leden van PvdA ontmoette, was ik heel verrast over hoe progressief en groen ze waren, toen ook al", lichtte Reintke toe. Maar in andere landen zijn die verschillen volgens haar groter. Dat merkte ze in haar eigen land Duitsland bijvoorbeeld in de houding richting Rusland.