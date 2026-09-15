Heinen bij aanbieden miljoenennota: handrem moet van economie

DEN HAAG (ANP) - Regeldruk, trage vergunningverlening en het overvolle stroomnet zetten "een handrem" op de Nederlandse economie. "Die moet eraf", aldus minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) bij het aanbieden van de miljoenennota 2027 in de Tweede Kamer.

"Nederland loopt echt op meerdere fronten vast", waarschuwde Heinen. "Mensen die meer willen bijdragen, lopen onnodig vast in regelingen. Bedrijven die willen groeien, lopen vast door regels en verplichtingen. Bij hervormingen kijken we te vaak naar wat we dreigen te verliezen, en te weinig naar wat we ervoor terugkrijgen: meer ruimte voor groei."

Die economische groei is volgens Heinen onmisbaar om het land vooruit te brengen. "Het gaat om werk, om een goed inkomen, om onderwijs voor je kinderen, om zorg waar je op kunt rekenen, en om een land dat sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen."