Heinen 'hoopvol' over begrotingsonderhandelingen

DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) is "hoopvol" over de begrotingsonderhandelingen. Dat zei hij na een gesprek met Gidi Markuszower (Groep Markuszower). "We hebben veel gesprekken gevoerd en we voelen breed draagvlak voor de plannen die we aan het maken zijn", aldus de bewindsman.

Heinen wil niet ingaan op de inhoud van de gesprekken. Premier Rob Jetten was niet bij het gesprek met Markuszower omdat hij op een VNG-congres is.

Dinsdag staan er nog meer gesprekken op de planning, onder meer met PRO en JA21. Die worden gevoerd door Heinen en Jetten samen of door een van hen, vanwege "overlappende agenda-afspraken".

"Prettig gesprek"

Later dinsdag maakt het kabinet het nieuwe voorstel bekend. Jetten zei maandag dat daar "significante stappen" inzitten voor draagvlak van links en rechts.

Markuszower vond het "een prettig gesprek", al blijft hij kritisch. "Praatjes vullen geen gaatjes." Hij zei niet alleen geïnteresseerd te zijn in cijfers, maar vooral in de veiligheid van Nederlanders.

Markuszower wilde weinig kwijt over wat inhoudelijk was besproken, maar hij zei wel dat Heinen vooral de contouren heeft geschetst. "Er is nog veel ruimte om bij te sturen."