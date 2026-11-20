DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) zal het belastingplan als "dienaar van de Kroon" verdedigen in de Eerste Kamer, hoewel zijn eigen partij er in de Tweede Kamer tegen stemde. Dat zei de VVD-bewindsman voor aanvang van de ministerraad. Het gedoe rond het belastingplan leidde afgelopen week bijna tot de val van het minderheidskabinet.

De VVD stemde tegen nadat een voorstel van PRO en Volt voor een kleine verschuiving van lasten van arbeid naar vermogen door coalitiepartners D66 en CDA aan een meerderheid was geholpen. Daarmee leek steun voor het plan in Tweede en Eerste Kamer verzekerd. Ondanks de tegenstem van de liberalen werd het belastingplan met steun van een aantal kleinere partijen toch aangenomen.

Heinen benadrukte dat het zijn taak is om steun te vergaren in beide Kamers voor de plannen van het kabinet. "En dat doe ik tot de laatste snik." Hij wilde niet ingaan op vragen over het stemgedrag van zijn eigen partij. "Die afweging is aan de fractie", zei hij. De senaatsfractie van de VVD liet deze week al weten wel voor het belastingplan te gaan stemmen.

Slagader

Het is het recht van de Tweede Kamer om wijzigingen aan te brengen in een wetsvoorstel, benadrukte Heinen. "Daar kan ik persoonlijk heel veel van vinden, maar dat is even niet zo relevant. Want als we allemaal onze persoonlijke emoties daarin mee laten wegen, dan wordt het nog veel ingewikkelder."

Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit, D66) wilde de tegenstem van de VVD evenmin "recenseren". Wel wees hij op het enorme belang van het belastingplan. Hij noemde het de "slagader" van de rijksoverheid. "Daar halen we al het geld mee binnen dat we hard nodig hebben voor alle opgaven die er liggen."