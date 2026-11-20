AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing genomen over de vervolging van leidinggevenden van Tata Steel in IJmuiden. Dat werd duidelijk tijdens het begin van de strafzaak wegens vervuiling tegen de staalfabrikant zelf.

Het onderzoek naar Tata Steel is volgens het OM afgerond, maar dat naar individuele personen die het bedrijf besturen nog niet. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet duidelijk worden of aanklagers ook bestuurders voor de rechter willen laten verschijnen.

Het OM verdenkt Tata Steel ervan opzettelijk en illegaal schadelijke stoffen in de lucht te hebben gebracht. De zaak richt zich op de twee kooksgasfabrieken, waar kolen worden verhit om ze geschikt te maken voor hoogovens. Soms worden kolen onvoldoende verhit en zijn ze 'ongaar', waarna ze schadelijke stoffen uitstoten als ze uit de oven komen. Het OM verwijt Tata Steel opzettelijk deze vervuiling te hebben laten ontstaan en te weinig onderhoud of reparaties te hebben uitgevoerd om schadelijke vervuiling te voorkomen.