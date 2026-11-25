DEN HAAG (ANP) - Steeds meer medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit durven niet meer in bepaalde slachthuizen te werken vanwege agressie en geweld. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij bezorgd is over de "hardnekkige arbeidsrisico's en misstanden in de Nederlandse vleessector".

De VVD-staatssecretaris vindt het "onacceptabel" dat de inspecteurs met agressie te maken krijgen, en benadrukt dat ze hun toezicht volgens de wet moeten doen. Daarnaast wordt het moeilijker om het toezicht te plannen als NVWA-medewerkers niet meer alle slachthuizen in durven.

Erkens doet een "nadrukkelijke oproep" aan de vleessector om te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin de NVWA haar taken onafhankelijk kan uitvoeren.