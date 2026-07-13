DEN HAAG (ANP) - Nederland keurt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump af om geld te gaan vragen van schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat zegt premier Rob Jetten tegen het ANP. "Van tolheffing kan geen sprake zijn. Dat vinden we echt Europabreed."

Volgens Jetten is het een "heel slecht voorstel" en gaan "we daar ook absoluut niet aan meewerken".

Trump wil compensatie voor de Amerikaanse bescherming van de scheepvaart voor de Iraanse kust. Hij had het op sociale media over een bedrag van 20 procent over alle verscheepte ladingen. Hij maakte niet duidelijk hoe de heffing moet gaan werken. Dinsdag begint een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens.

Vredesakkoord

Verdere escalatie van het conflict is in niemands belang, aldus de premier. Het is belangrijk dat de strijdende partijen via onderhandelingen het vredesakkoord weer dichterbij brengen, zegt hij.

De oorlog begon in februari met een aanval van de VS en Israël op Iran. In juni kwamen Iran en de VS een staakt-het-vuren overeen, maar vorige week braken weer gevechten uit.