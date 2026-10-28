Jetten betuigt medeleven aan Spaanse premier na treinongeluk

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten is "geschokt" door het dodelijke treinongeluk in Spanje van woensdagochtend. De premier heeft zijn Spaanse ambtgenoot Pedro Sánchez laten weten "dat Nederland meeleeft met Spanje op deze trieste dag", schrijft hij op X.

Door een botsing tussen twee hogesnelheidstreinen in de Spaanse provincie Toledo zijn volgens de eerste berichten tientallen mensen om het leven gekomen. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en hun dierbaren", aldus Jetten.