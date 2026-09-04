DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat aangifte doen van het lekken van nog vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media, zei minister-president Rob Jetten tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. "Dat doe ik in principe altijd als er op deze manier wordt gelekt", aldus de premier.

Jetten tempert wel alvast de verwachtingen. "De realiteit is helaas ook vaak dat er weinig uit die onderzoeken komt", zei hij. "De dader ligt vaak op het kerkhof." Hij wil met de Tweede Kamer betere afspraken maken over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Als het aan de premier ligt krijgt iedereen die voortaan tegelijkertijd. "Maar dat ga ik met de Kamervoorzitter bespreken."

De minderheidscoalitie sloot deze week na moeizame onderhandelingen een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Die ligt nu voor advies bij de Raad van State. De definitieve versie wordt op Prinsjesdag openbaar. Een deel van de afspraken lekte binnen 24 uur uit, tot woede van de oppositie die nu al alle stukken wil ontvangen.