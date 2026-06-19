Jetten: EU hoopt op stabieler Iran zonder naïef te zijn

BRUSSEL (ANP) - Bij de EU-regeringsleiders overheerst het gevoel van hoop op een stabielere situatie in Iran "zonder naïef te zijn", zei premier Rob Jetten na afloop van de EU-top vrijdag. "Maar wel in de wetenschap dat het Iraanse regime nog steeds in positie zit, wat slecht nieuws is voor de Iraanse bevolking."

De premier noemt het "heel hoopvol" dat de Amerikanen en de Iraniërs afgelopen week hun eerste akkoord hebben bereikt en dat het nu ook rustiger is. "De komende dagen zal blijken of dat ook standhoudt en de verdere vredesonderhandelingen gaan starten."

Nederland bereidt zich intussen voor op een rol bij het beveiligen van de Straat van Hormuz. Naast een mijnenjager kan ook het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter mogelijk bijdragen in die internationale missie.

"We vinden het nu wel tijd als Nederland om ons voor te gaan bereiden op zo'n missie daar in de regio, omdat de vrijheid van de scheepvaart al eeuwenlang ook in het DNA van de Nederlanders zit."