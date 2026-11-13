DEN HAAG (ANP) - De komende dagen wil premier Rob Jetten "in alle rust" doorpraten met de drie coalitiepartijen. Vrijdag was er al de hele dag crisisoverleg, maar "dat gesprek is nog niet af", zei de D66-premier. Er moeten verbeteringen komen op "inhoudelijk, politiek en persoonlijk" vlak.

"Dat doen we in alle ernst, omdat Nederland het verdient om vooruit te kunnen gaan." Dat gesprek is nodig omdat donderdagavond coalitiepartij VVD tegen het belastingplan stemde, nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt. Jetten ziet dat dit "effect heeft" op de onderlinge verhoudingen. "Dat kan en moet beter."