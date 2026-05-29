Jetten schrok ook van kosten voor privéjets ministers

DEN HAAG (ANP) - Ook premier Rob Jetten schrok van de bedragen die sommige ministeries betaalden voor het inhuren van privéjets, die bewindslieden nodig hadden voor werkreizen. Volgens RTL besteedde de Rijksoverheid de afgelopen vijf jaar bijna 2 miljoen euro aan privévluchten. Vooral het ministerie van Defensie trok hier vaak geld voor uit.

De duurste vlucht werd gemaakt door toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans (VVD). Hij moest naar een conferentie in Canada, met een delegatie van in totaal tien personen. Er gaan lijnvluchten, maar dan zou Brekelmans de ministerraad missen. Daarom werd gekozen voor een privéjet, maar die vlucht kostte volgens RTL meer dan 180.000 euro.

Een andere vlucht van Brekelmans kostte 170.000 euro, en een vlucht van huidig defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) naar Cyprus kostte meer dan 90.000 euro.

Volgens Jetten gaat het kabinet kritischer kijken welke vlucht wel of niet nodig is. "Dit kan beter", zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.